Centre d'affaires à Lyon Part Dieu le centre d'affaires à lyon est spécialisé dans la domiciliation commerciale à Lyon, la location de bureaux équipés à Lyon centre, le secrétariat, la permanence téléphonique dans son business center de Lyon

pour démarrer dans les affaires avec : une adresse prestigieuse à Lyon Centre d'affaires à Lyon Part Dieu



> Un siège social

> Un bureau meublé et équipé

> Un accueil personnalisé et performant



> Une domiciliation commerciale

Location de bureaux à Lyon









> Laccueil téléphonique

> La réception des visiteurs

> La gestion des messages téléphoniques

> Le traitement du courrier et des fax Deux assistantes opérationnelles pour : De 8h30 à 18h00

Sans interruption

