Lyon centre d'affaires domiciliation commerciale Lyon location de bureaux équipés Lyon centre d'affaires Lyon réseau national Lyon plan d'accès aasbuilding Lyon contact aasbuilding Lyon English version
Pour la Suisse: solutions de référencement locales.

Centre d'affaires à Lyon Part Dieu

le centre d'affaires à lyon est spécialisé dans la domiciliation commerciale à Lyon, la location de bureaux équipés à Lyon centre, le secrétariat, la permanence téléphonique dans son business center de Lyon

Centre d'affaires à Lyon Part Dieu
une adresse prestigieuse à Lyon
pour démarrer dans les affaires avec :

Présentation des centres d'affaires lyonnais
> Une domiciliation commerciale
> Un siège social
> Un bureau meublé et équipé
> Un accueil personnalisé et performant

47 rue Maurice Flandin - 69003 Lyon

Location de bureaux à Lyon


locaux disponibles

Deux assistantes opérationnelles pour :

> Laccueil téléphonique
> La réception des visiteurs
> La gestion des messages téléphoniques
> Le traitement du courrier et des fax

De 8h30 à 18h00
Sans interruption

Pour une livraison de fleurs en Belgique, également dans vos locaux commerciaux. Un service pratique et utile pour féliciter vos collaborateurs. Pour envoyer des fleurs en Allemagne, cliquez ici.
2019 - 2025 © centres d'affaires aas building, Lyon Tous droits réservés